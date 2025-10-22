Ultime News

22 Ott 2025 L'ultimo saluto al maresciallo
Davide Fadenti: "Un uomo giusto"
22 Ott 2025 Nuovi insediamenti a Picenengo
Il 23 ottobre incontro pubbico
22 Ott 2025 Autonomia, Flash mob Lega al Pirellone
Vitari: "Più autonomia per sanità”
22 Ott 2025 All'Mdv nel week end esposto il
violino di Girolamo II Amati 1670
22 Ott 2025 Premio bontà Lidia Bittanti,
entro il 31 ottobre le segnalazioni
Pillole di Salute Ats
a Isola Dovarese

L’ATS della Val Padana promuove l’appuntamento “Pillole di Salute – Prevenzione incidenti domestici” che si terrà il 24 ottobre presso la Sala Consiglio del Comune – Piazza Matteotti, 1 a Isola Dovarese alle ore 18.00

L’incontro sarà tenuto da Angela Manco, Assistente Sanitaria di ATS della Val Padana.

Progetto a cura della Struttura Promozione della Salute e Prevenzione Fattori di Rischio Comportamentali di ATS.

Prevede incontri sul territorio delle province di Cremona e Mantova e vuole essere un’occasione di scambio tra cittadinanza ed esperti per parlare di temi di salute e benessere psico-fisico e argomenti specifici ripresi dai programmi del Piano della Prevenzione regionale.

La partecipazione è gratuita

