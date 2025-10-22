L’ATS della Val Padana promuove l’appuntamento “Pillole di Salute – Prevenzione incidenti domestici” che si terrà il 24 ottobre presso la Sala Consiglio del Comune – Piazza Matteotti, 1 a Isola Dovarese alle ore 18.00

L’incontro sarà tenuto da Angela Manco, Assistente Sanitaria di ATS della Val Padana.

Progetto a cura della Struttura Promozione della Salute e Prevenzione Fattori di Rischio Comportamentali di ATS.

Prevede incontri sul territorio delle province di Cremona e Mantova e vuole essere un’occasione di scambio tra cittadinanza ed esperti per parlare di temi di salute e benessere psico-fisico e argomenti specifici ripresi dai programmi del Piano della Prevenzione regionale.

La partecipazione è gratuita

