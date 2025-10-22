Ruba un milione e mezzo dalla beneficenza per rifarsi casa e auto, arrestata responsabile onlus

(Adnkronos) – Come responsabile amministrativa di una onlus, avrebbe sottratto circa un milione e mezzo di euro dai fondi donati all’organizzazione per beneficenza e avrebbe usato il denaro per ristrutturare casa, comprare immobili e auto. Per questo la donna è stata arrestata a Milano.

Nei suoi confronti, la guardia di finanza di Milano, su delega della procura, ha eseguito un’ordinanza che dispone la misura cautelare personale degli arresti domiciliari, emessa dal Gip, per appropriazione indebita, accesso abusivo ad un sistema informatico e reati tributari. E’ stato eseguito un decreto di sequestro preventivo di disponibilità finanziarie e beni per oltre 480 mila euro.

L’indagine, condotta dalla sezione di polizia giudiziaria – aliquota guardia di finanza, ha permesso di individuare il meccanismo fraudolento attraverso il quale la donna, responsabile amministrativa di una onlus di rilievo internazionale, tra febbraio 2022 e maggio 2024, avrebbe sottratto all’ente fondi per circa un milione e mezzo di euro provenienti da donazioni.

In particolare, è emerso che la donna si sarebbe appropriata del denaro accedendo abusivamente ai sistemi informatici dell’ente e falsificando documentazione contabile ed extracontabile. Le somme così sottratte sarebbero state poi trasferite a conti bancari personali e quindi impiegate per la ristrutturazione del proprio appartamento, per l’acquisto di immobili, di un’autovettura e per altri pagamenti.

Alla funzionaria, risultata già condannata per analoghe condotte e per questo sottoposta al regime di detenzione domiciliare, a seguito di un cumulo di pena pari ad anni 6 e mesi 2 di reclusione, vengono contestati anche i reati fiscali di dichiarazione infedele e di omessa presentazione della dichiarazione fiscale, connessi alla tassazione dei proventi illeciti derivanti dall’indebita appropriazione dei fondi della onlus.