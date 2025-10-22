Barbara Mazzali ha rassegnato le proprie dimissioni immediate e irrevocabili dall’incarico di Assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, ruolo che ha ricoperto per oltre due anni e mezzo. Al suo posto subentra Debora Massari, figlia del famoso pasticcere Iginio. La decisione nasce dalla volontà di tornare a dedicarsi pienamente al mondo venatorio, che l’ha eletta, sostenuta e accompagnata sin dall’inizio del suo percorso politico.

“È una decisione che prendo con piena consapevolezza, dopo un percorso intenso e appassionato al servizio della Lombardia – ha dichiarato Barbara Mazzali-.

Lascio un assessorato forte, riconosciuto e ricco di prospettive, che ha saputo valorizzare le eccellenze del nostro territorio e rafforzare l’immagine della Lombardia in Italia e nel mondo”. Mazzali ha espresso profonda gratitudine al Presidente della Regione Attilio Fontana per la fiducia e la libertà accordate, e ha voluto ringraziare i collaboratori, i dirigenti e le strutture operative dell’Assessorato per il lavoro svolto in sinergia.

Cinquant’anni, amante del tennis e dello sport. sposata con l’avvocato Luigi Levori, Massari sarebbe stata individuata dai vertici regionali come figura “di prestigio” per dare nuova linfa al settore. A maggio un delicato problema di salute che ha superato con forza e determinazione.

© Riproduzione riservata