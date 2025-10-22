Ultime News

22 Ott 2025 Auto contro scooter: condanna
e patente sospesa per un anno
22 Ott 2025 Tribunale, calano cause civili
pendenti: -9% in tre anni
22 Ott 2025 “Giocare gli Sport per Apprendere”
Coinvolti quasi mille giovanissimi
22 Ott 2025 Compie 15 anni il primo
ristorante inclusivo cremonese
22 Ott 2025 Motori, musica, mostre alla sagra
autunnale di Grumello Cremonese
Nazionali

Tagliaferri (Ales): “Difensore civico avvicina i giovani a valori civici e culturali”

(Adnkronos) – “Il Difensore civico del Lazio raggiunge i banchi di scuola per avvicinare i giovani alla cultura e alle istituzioni. Un’opportunità di conoscere da vicino luoghi come le Scuderie del Quirinale, dove Ales è impegnata nella gestione dei servizi”. Così Fabio Tagliaferri, presidente di Ales-Arte, lavoro e servizi, intervenendo a Roma, alla presentazione del progetto ‘Il Difensore civico sui banchi di scuola’, giunto alla terza edizione. L’iniziativa punta a sensibilizzare gli studenti sui temi della cittadinanza attiva e dei diritti, offrendo anche l’opportunità di conoscere da vicino i luoghi della cultura, come le Scuderie del Quirinale, che Ales gestisce a fronte di una di una convenzione tra Ministero della cultura e il Colle. Le Scuderie, dal 24 ottobre al 3 maggio 2026, ospiteranno la mostra ‘Tesori dei faraoni’. “Ogni anno le Scuderie ospitano almeno tre mostre – ricorda Tagliaferri – speriamo che con iniziative come il progetto presentato oggi, si possa abbassare l’età media dei visitatori e avvicinare sempre più giovani alla cultura”.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...