E’ stato un malore ad aver causato la morte del 39enne di origini indiane trovato esanime qusta mattina nei bagni della galleria commerciale Italmark di via Dante.

L’uomo, un operaio, era andato al supermercato per fare acquisti e i famigliari, non vedendolo rientrare, hanno allertato i soccorsi. Sul posto questa mattina, c’è stato un notevole dispiegamento di forze dela Polizia di Stato, per verificare l’accaduto. Ben presto era apparso che non c’erano segni di violenza sul corpo nè altri segnali che potessero far pensare ad un suicidio.

Nel corso della mattinata è poi emerso che si è trattato di una tragica fatalità. Sul corpo, vista la giovane età, il magistrato ha comunque disposto l’autopsia.

