22 Ott 2025 Cimitero, falchi in volo
per allontanare i piccioni
22 Ott 2025 "Storia nascosta del Sionismo"
Presentazione libro al Convegno
22 Ott 2025 Al Seminario lo spettacolo per
conoscere la storia di "Still I Rise"
22 Ott 2025 Un malore la causa del decesso
di questa mattina al supermercato
22 Ott 2025 L'ultimo saluto al maresciallo
Davide Fadenti: "Un uomo giusto"
E’ stato un malore ad aver causato la morte del 39enne di origini indiane trovato esanime qusta mattina nei bagni della galleria commerciale Italmark di via Dante.

L’uomo, un operaio, era andato al supermercato per fare acquisti e i famigliari, non vedendolo rientrare, hanno allertato i soccorsi. Sul posto questa mattina, c’è stato un notevole dispiegamento di forze dela Polizia di Stato, per verificare l’accaduto. Ben presto era apparso che non c’erano segni di violenza sul corpo nè altri segnali che potessero far pensare ad un suicidio.

Nel corso della mattinata è poi emerso che si è trattato di una tragica fatalità. Sul corpo, vista la giovane età, il magistrato ha comunque disposto l’autopsia.

