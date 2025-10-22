Aperte le prevendite per il tour di “Voglio vederti danzare”, la nuova produzione artistica di Menti Associate con la collaborazione esecutiva di Good Vibrations Entertainment dedicata a Franco Battiato, indiscusso e indimenticabile Maestro della musica contemporanea italiana. La carriera dell’artista siciliano può essere vista come un viaggio continuo e in evoluzione, che attraversa fasi di sperimentazione, pop colto, mistica, classica e spirituale, dimostrando la sua capacità unica di reinventarsi senza mai perdere la sua essenza di artista visionario e ricercatore.

E così, Voglio vederti danzare, di scena al teatro Ponchielli sabato 9 maggio 2026 alle 21, condurrà lo spettatore attraverso un coinvolgente percorso musicale attraverso le sue varie stagioni: dalla svolta eclettica dell’Era del cinghiale bianco ai riferimenti letteerari di Prospettiva Nevskij, dalla riflessione sulla vita, la spiritualità e la trascendenza, il metodo Gurdjieff per la ricerca del proprio Centro di gravità permanente, ai Dervisci Rotanti immortalati nei versi di Voglio vederti danzare e molto altro.

Uno spettacolo emotivamente e spiritualmente suggestivo, in cui i tre aspetti fondamentali della natura umana, lo Spirito, l’Amore e l’Anima, si fonderanno tra note e parole. Ritorna a teatro dopo un primo tour trionfale nei teatri che ha raccolto più di 10.000 spettatori in luoghi prestigiosi come il Teatro Dal Verme di Milano, il Politeama Genovese, il Teatro Olimpico di Roma, il Teatro Bellini di Catania, il Politeama Rossetti di Trieste e molti altri e dopo prestigiose date estive al Teatro Romano di Verona, al Parco archeologico di Selinunte e Teatro Romano di Ferento.

Sul palco, accanto alla band formata da Simone Temporali alle tastiere, Antonello Pacioni e Leonardo Guelpa alle chitarre, Glauco Fantini al basso e Mario Luciani alla batteria, le voci del frontman David Cuppari, musicista e cantante siciliano, e di Giorgia Zaccagni, ed una rinomata Orchestra d’archi diretta da Giovanni Cernicchiaro che ha curato gli arrangiamenti insieme a Simone Temporali. La direzione artistica è di Rossana Raguseo.

Biglietti

Platea € 52,00 + prevendita

Palchi Centrali € 50,00 + prevendita

(dal palco 8 al 13 Ordine – SX e DX di I II III ordine e palco reale)

Palchi Laterali € 45,00 + prevendita

(dal palco 1 al 7 Ordine – SX e DX di I II III ordine)

Galleria Numerata € 38,00 + prevendita

Loggione Numerato € 22,00 + prevendita

Info

biglietteria (lun- ven ore 10.00/18.00; sab 10.00/13.00; tel. 0372. 022001/02; biglietteria@teatroponchielli.it; biglietti online vivaticket.it

© Riproduzione riservata