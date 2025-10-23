Ultime News

Cronaca

Doppio appuntamento al centro culturale Agorà di Castelverde con una due giorni , organizzata dall’assessore alla cultura Fabio Amadini, su Ugo Tognazzi . Si comincia domani sera alle 21 con lo spettacolo “Un, due, tre … 100 Ugo”.

Presente a entrambi gli appuntamenti il figlio di Ugo, Richi Tognazzi. Il sabato pomeriggio alle 17 sempre all’Auditorium, si parlerà invece di Tognazzi padre e del suo rapporto con i quattro figli con la presentazione del libro “Ugo, la vita, gli amori e gli scherzi di un papà di salvataggio”, scritto dai quattro figli di Ugo Tognazzi : Ricky , Gianmarco, Thomas e Maria Sole.

La chiacchierata vedrà protagonista l’attore e regista con la cugina cremonese Bice Brambilla Maffi.

