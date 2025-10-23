Si è riunito giovedì 23 ottobre, nella sede della Provincia di Lodi, il Tavolo dei sottoscrittori del Contratto di Fiume della Media Valle del Po per fare il punto della situazione sulle azioni realizzate, quelle in corso e quella da avviare. Dopo i saluti istituzionali del consigliere della Provincia di Lodi, Daniele Saltarelli, seguito dall’assessora alle Politiche ambientali, partecipazione e identità territoriale Serena Groppelli, per il Comune di Piacenza, e dal sindaco di Cremona, Andrea Virgilio, hanno preso la parola i vari relatori presenti al Tavolo, affrontando il tema della promozione del Contratto in una dimensione più concreta.

Nel loro intervento, i rappresentanti dei tre enti capofila hanno ripercorso le tappe principali di questo importante strumento di governance locale, illustrando le azioni sino ad ora intraprese e i prossimi obiettivi da raggiungere. Al centro della discussione è stato posto anche il tema della promozione del Contratto e delle Azioni contenute nel Programma d’Azione.

Di particolare rilievo è stato l’intervento della società Punto 3 S.r.l., incaricata di sviluppare attività di marketing territoriale, tra cui quella di fundraising e divulgazione, attraverso strumenti digitali e il coinvolgimento delle nuove generazioni con il progetto Young Reporter. Durante l’incontro, il Programma d’Azione è stato brevemente ripercorso per individuare nuove prospettive di attuazione e possibili ampliamenti delle attività in programma. Vista la rilevanza dei temi affrontati, di particolare rilevanza sono stati gli interventi da remoto dei rappresentati di Regione Lombardia e Regione Emilia-Romagna, promotrici dell’Accordo interregionale che riconosce nel fiume Po un elemento di connessione tra i due territori. Tutti gli interventi hanno offerto spunti preziosi per il dibattito che è seguito tra i sindaci e i rappresentanti degli altri soggetti sottoscrittori, stimolando un confronto operativo e costruttivo, in vista di una nuova fase operativa del Contratto.

