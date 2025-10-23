Corea del Nord lancia due missili ipersonici

(Adnkronos) – La Corea del Nord ha confermato il test di due missili ipersonici considerati dal regime come “il sistema di punta contro i potenziali nemici”.

I missili sono stati lanciati da un sito a sud di Pyongyang, diretti contro un obiettivo nel nord-est del Paese. I test sono avvenuti in coincidenza con le esercitazioni delle forze nucleari strategiche della Russia, sempre più vicina a Pyongyang, a livello militare, e a una settimana dal vertice Apec di Gyeongiu, in Corea del sud, a cui parteciperanno fra gli altri anche Donald Trump e Xi Jinping.

“Questo nuovo sistema d’arma di punta è una prova evidente dei progressi costanti delle capacità tecniche di auto difesa”, ha dichiarato l’alto responsabile militare, Pak Jong Chon all’agenzia ufficiale Kcna.