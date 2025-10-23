Ultime News

23 Ott 2025 Asst Cremona, la Regione stanzia
1.2 milioni per nuove tecnologie
23 Ott 2025 A Castelverde due giorni
dedicati a Ugo Tognazzi
23 Ott 2025 "Emozioni su carta",
la mostra a Soncino
23 Ott 2025 "Hannah Arendt: per amore
del mondo", incontro in biblioteca
23 Ott 2025 Dpi per lavori con esposizione
all'amianto, Ventura: "Sicurezza"
Nazionali

Festa del cinema di Roma, Inchingolo (FS): “Nostra comunicazione vuole raccontare paese che cambia”

(Adnkronos) – “Gli artisti hanno un compito fondamentale: raccontano il presente e ci spingono a riflettere. Come Gruppo FS, stiamo portando avanti un percorso di comunicazione che narra il cambiamento del Paese attraverso nuove infrastrutture, reti e collegamenti che generano connessioni e futuro. Non solo trasporto, ma anche ingegneria, innovazione e attenzione alle persone: i passeggeri, il cuore pulsante della nostra azienda, del nostro business”. Ha dichiarato Giuseppe Inchingolo, chief corporate affairs, communication & sustainability officer Gruppo FS, alla Festa del Cinema di Roma alla presentazione del documentario “Andata e Ritorno”, realizzato da Gruppo Creativo Multimedia per Ferrovie dello Stato Italiane. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...