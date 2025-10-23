Ultime News

23 Ott 2025 Ruba dei gratta e vinci a Soncino:
denunciata una 47enne bresciana
23 Ott 2025 Donne protagoniste, antidoto alla
violenza: presentazione all'Aselli
23 Ott 2025 “I gioielli sotto casa” a Calvisano
alla scoperta di Palazzo Lechi
23 Ott 2025 Cavalli Monteverdi Competition,
torna il concorso di canto barocco
23 Ott 2025 Asst Cremona, la Regione stanzia
1.2 milioni per nuove tecnologie
Video Pillole

Forgacs “Il metodo di analisi gramsciano è ancora attuale”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Il metodo di analisi gramsciano è molto utile per studiare anche l’America di oggi. Gramsci non faceva previsioni, ma ci ha trasmesso degli strumenti di analisi ancora attuali”. Così all’Istituto Italiano di Cultura di New York, diretto da Claudio Pagliara, a margine dell’inaugurazione della mostra “Gramsci and Americanism”, organizzata dalla Fondazione Gramsci, il professore David Forgacs della New York University.

xo9/sat/azn
(video di Stefano Vaccara)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...