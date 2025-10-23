Ultime News

23 Ott 2025 Cremona celebra a Seoul patrimonio
immateriale Unesco della liuteria
23 Ott 2025 "Per paura del vicino non esco
più". Condannato stalker 80enne
23 Ott 2025 Il quartiere Giordano-Cadore
apre la "Biblioteca nove scaffali"
23 Ott 2025 Ibis Sacro: popolazione in aumento
nel cremonese e nel casalasco
23 Ott 2025 Un altro week end alla scoperta
del Festival della Mostarda
Gianni Morandi festeggia i 60 anni di ‘C’era un ragazzo’ e nel 2026 va in tour

Nuovo capitolo per la carriera di Gianni Morandi. L’artista infatti ha annunciato ‘C’era un ragazzo – Gianni Morandi story’, la tournée prodotta da Trident Music al via ad aprile 2026, che lo vedrà impegnato con 10 nuovi appuntamenti nei principali palasport italiani. Spettacoli che saranno l’occasione per festeggiare i 60 anni del brano ‘C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones’ scritta nel 1966 da Franco Migliacci e Mauro Lusini, e sicuramente il brano più rappresentativo e importante della carriera di Gianni Morandi 

A inaugurare il tour sarà l’appuntamento a Conegliano (15 aprile Prealpi SanBiagio Arena), a cui seguiranno le date di Milano (17 aprile Unipol Forum), Torino (19 aprile Inalpi Arena), Roma (21 aprile Palazzo dello Sport), Casalecchio di Reno (Bologna) (24 aprile Unipol Arena), Firenze (26 aprile Nelson Mandela Forum), Terni (28 aprile Pala Terni), Montichiari (30 aprile PalaGeorge), Pesaro (2 maggio Vitrifrigo Arena) e Padova (4 maggio Kioene Arena). 

La scaletta di ‘C’era un ragazzo – Gianni Morandi Story’ ripercorrerà i grandi classici del suo repertorio, senza dimenticare i brani dell’ultimo progetto discografico ‘Evviva!’. L’artista sarà accompagnato sul palco da una superband – diretta dal maestro Luca Colombo – che arricchirà con talento ed energia le atmosfere di ogni brano.  

