Notevole aumento, in territorio cremonese e casalasco, delle popolazioni di Ibis Sacro. La presenza di questi uccelli dimostra ancora una volta come sia cambiata e diversificata la fauna in golena di Po, dove non è raro incontrare, durante le passeggiate in silenzio in terra di fiume, anche gruppi di cinghiali, lupi ed anche qualche esemplare di sciacallo dorato. In questo periodo autunnale è inoltre abbastanza tipico incontrare e osservare stormi di gru in migrazione.

Gli Ibis, in particolare, sono esemplari che solitamente vivono nell’Africa subsahariana, in Iraq e anticamente in Egitto, paese in cui adesso sono praticamente estinti. In Egitto l’Ibis era venerato come simbolo del dio Thot. Questa specie frequenta una grande varietà di ambienti: di preferenza, si trova in paludi, fiumi e acquitrini, ma si spinge anche fino ai margini delle città e alle coste marine. Ha una distribuzione che abbraccia tutto il continente africano a sud del Deserto del Sahara e parte del Medio Oriente.

© Riproduzione riservata