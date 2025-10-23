Ultime News

Cronaca

Ibis Sacro: popolazione in aumento
nel cremonese e nel casalasco

Ibis Sacri fotografati tra Motta Baluffi e Torricella del Pizzo in golena di Po
Notevole aumento, in territorio cremonese e casalasco, delle popolazioni di Ibis Sacro. La presenza di questi uccelli dimostra ancora una volta come sia cambiata e diversificata la fauna in golena di Po, dove non è raro incontrare, durante le passeggiate in silenzio in terra di fiume, anche gruppi di cinghiali, lupi ed anche qualche esemplare di sciacallo dorato. In questo periodo autunnale è inoltre abbastanza tipico incontrare e osservare stormi di gru in migrazione.

Gli Ibis, in particolare, sono esemplari che solitamente vivono nell’Africa subsahariana, in Iraq e anticamente in Egitto, paese in cui adesso sono praticamente estinti. In Egitto l’Ibis era venerato come simbolo del dio Thot. Questa specie frequenta una grande varietà di ambienti: di preferenza, si trova in paludi, fiumi e acquitrini, ma si spinge anche fino ai margini delle città e alle coste marine. Ha una distribuzione che abbraccia tutto il continente africano a sud del Deserto del Sahara e parte del Medio Oriente.

