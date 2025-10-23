Il principe Andrea in cerca di dimora, potrebbe andare al castello di Carbisdale

(Adnkronos) – Il principe Andrea potrebbe aver trovato una nuova dimora, invitato dall’avvocato Samantha Kane, nota anche come Lady Carbisdale, a soggiornare nel castello di Carbisdale nel Sutherland. E questo dopo che ieri il premier britannico Keir Starmer, sollecitato dai parlamentari, si è detto ”assolutamente d’accordo” sul fatto che venga condotta un’inchiesta su ”tutte le proprietà della corona”. Il riferimento è alla Royal Lodge, dove dal 2003 vive il principe Andrea pagando un affitto simbolico, ”un granello di pepe, se richiesto”.

Convinta che il principe Andrea abbia subito accuse “ingiuste”, in quanto giudicato esclusivamente dal tribunale dell’opinione pubblica, Kane, che ha acquistato il castello di Carbisdale per 1,2 milioni di sterline nel 2022, ha annunciato di voler “scrivere al principe per offrirgli il mio castello per uso esclusivo suo e della sua famiglia, compresa la sua ex moglie, Sarah Ferguson”. L’avvocato si dice ”fermamente convinta che sia perseguitato ingiustamente. E’ innocente”. Kane si è poi detta ”disposta a offrirmi di rappresentarlo contro queste accuse e contro le azioni volte a cacciarlo dalla sua attuale proprietà. Penso davvero che sia stato trattato male”.

Costruito originariamente per Maria Carolina, duchessa di Sutherland, nel 1907, il castello di Carbisdale ha dato rifugio al re Haakon VII di Norvegia e al principe ereditario Olav durante l’occupazione nazista del loro paese durante la Seconda guerra mondiale. Dopo averla acquistata nel 2022, Kane ha investito milioni di sterline per ristrutturare la fatiscente tenuta con 20 camere da letto, che era stata abbandonata da anni. Re Carlo vorrebbe che il principe Andrea si trasferisse nel castello di Mey, l’ex residenza della defunta regina madre a Caithness, ma secondo Kane il suo castello ”è più adatto a ricevere un principe, con rispetto parlando”.