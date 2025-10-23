Alleva cardellini, e ne aveva acquistati due pubblicando un post in un forum dove ci si scambia informazioni per l’allevamento di volatili. Li aveva pagati entrambi 160 euro, ma non li ha mai ricevuti. Vittima di truffa, Marco (nome di fantasia), 66 anni, di Cremona, che nel maggio del 2021 aveva sporto denuncia alla polizia postale. Le indagini hanno portato all’autore del raggiro: Michele, 66 ani, di Afragola, in provincia di Napoli. Oggi il giudice ha condannato l’imputato a un anno e tre mesi e a 300 euro di multa.

Marco aveva pubblicato il post in cui chiedeva se qualcuno avesse cardellini da vendere. “Nel giro di breve tempo”, ha spiegato la vittima in aula, “sono stato contattato prima sul forum e poi tramite facebook”. A contattarlo era stato l’imputato, che si era presentato come un allevatore di Napoli e che aveva due cardellini da vendere per 160 euro complessivi, comprese le spese di spedizione a cui avrebbe provveduto in quanto doveva effettuare un’altra consegna in provincia di Cremona.

Il 17 maggio, Marco aveva effettuato una ricarica verso una postepay tramite il suo conto corrente postale. “I messaggi in cui mi indicava la postepay da ricaricare sono stati cancellati dal mio interlocutore una volta che ho provveduto al versamento”, ha raccontato Marco.

L’imputato gli aveva dato appuntamento a Pizzighettone, ma il giorno della consegna lo aveva chiamato dicendogli che si trovava a Firenze, che c’era traffico e che sarebbe arrivato tardi. Ricontattato successivamente, il napoletano aveva bloccato Marco sul telefono e aveva bloccato il suo profilo facebook.

Sara Pizzorni

