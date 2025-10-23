Ultime News

23 Ott 2025 Cremona celebra a Seoul patrimonio
immateriale Unesco della liuteria
23 Ott 2025 "Per paura del vicino non esco
più". Condannato stalker 80enne
23 Ott 2025 Il quartiere Giordano-Cadore
apre la "Biblioteca nove scaffali"
23 Ott 2025 Ibis Sacro: popolazione in aumento
nel cremonese e nel casalasco
23 Ott 2025 Un altro week end alla scoperta
del Festival della Mostarda
Nazionali

Lituania: “Velivoli militari russi hanno violato il nostro spazio aereo”

(Adnkronos) – “Questa sera, aerei militari russi hanno violato lo spazio aereo lituano. Si tratta di una palese violazione del diritto internazionale e dell’integrità territoriale della Lituania. Ancora una volta si conferma l’importanza di rafforzare la difesa aerea europea”. Lo ha dichiarato il presidente lituano, Gitanas Nauseda, in un video postato sui social.  

 

“Il ministero degli Esteri lituano – ha aggiunto – convocherà i rappresentanti dell’ambasciata russa per protestare contro comportamenti sconsiderati e pericolosi”. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...