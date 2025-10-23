Ultime News

23 Ott 2025 Lo minaccia e gli riga la macchina
Condomino a processo
23 Ott 2025 Mercatini tematici domenicali,
il Comune chiede più qualità
23 Ott 2025 "Scuola spazio di legalità"
Al Torriani Prefettura e Serd
23 Ott 2025 La truffa dei cardellini: pena
di un anno e tre mesi all'autore
23 Ott 2025 Po: “disco verde” per disponibilità
d’acqua in tutto il Distretto
Mattarella all’inaugurazione della mostra “Tesori dei Faraoni”

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto all’inaugurazione della mostra “Tesori dei Faraoni”, allestita alle Scuderie del Quirinale e aperta al pubblico fino al 3 maggio 2026. Il Capo dello Stato ha visitato il percorso espositivo illustrato da Mohamed Ismail Khaled, segretario generale Antichità Egiziane, e da Christian Greco, direttore del Museo egizio di Torino. Presenti il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, e il direttore delle Scuderie del Quirinale, Matteo Lafranconi.

(Fonte video: Quirinale)

