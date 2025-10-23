Ultime News

23 Ott 2025 Cremona celebra a Seoul patrimonio
immateriale Unesco della liuteria
23 Ott 2025 "Per paura del vicino non esco
più". Condannato stalker 80enne
23 Ott 2025 Il quartiere Giordano-Cadore
apre la "Biblioteca nove scaffali"
23 Ott 2025 Ibis Sacro: popolazione in aumento
nel cremonese e nel casalasco
23 Ott 2025 Un altro week end alla scoperta
del Festival della Mostarda
Nazionali

MotoGp, prove libere e prequalifiche in Malesia: orari e dove vederle in tv

(Adnkronos) – Torna in pista la MotoGp. Il Motomondiale riparte sabato 24 ottobre con il Gran Premio della Malesia dove, sul circuito di Sepang, si correrà una sessione di prove libere e le prequalifiche. Si riparte dal trionfo, a sorpresa, dell’Aprilia di Raul Fernandez in Australia, seguito da VR46 di Fabio Di Giannantonio e dall’altra Aprilia di Marco Bezzecchi, protagonista di un finale di stagione in crescendo. Ancora in difficoltà invece Pecco Bagnaia, caduto con la sua Ducati. Stagione finita invece per il compagno di scuderia Marc Marquez per infortunio, già laureatosi campione del mondo. 

  

La prima e unica sessione di prove libere e le prequalifiche del Gran Premio della Malesia si correranno sabato 24 ottobre. Le prove libere andranno in scena nella notte italiana alle 4.45, mentre per le prequalifiche si dovrà aspettare le 9. 

 

Le prove libere e le prequalifiche del Gran Premio della Malesia di MotoGp saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport, oltre che in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...