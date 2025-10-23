Ultime News

23 Ott 2025 Asst Cremona, la Regione stanzia
1.2 milioni per nuove tecnologie
23 Ott 2025 A Castelverde due giorni
dedicati a Ugo Tognazzi
23 Ott 2025 "Emozioni su carta",
la mostra a Soncino
23 Ott 2025 "Hannah Arendt: per amore
del mondo", incontro in biblioteca
23 Ott 2025 Dpi per lavori con esposizione
all'amianto, Ventura: "Sicurezza"
Nazionali

Omicidio nel Torinese, ucciso in strada a Collegno: aggressore in fuga

Omicidio in strada nella notte tra mercoledì e giovedì intorno all’una e mezza a Collegno, nel Torinese. Un uomo di 39 anno è stato aggredito e ucciso da uno sconosciuto incappucciato che lo ha colpito più volte con un’arma da taglio e poi si è dato alla fuga. A lanciare allarme è stato una passante al 112. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato inviano di rianimare la vittima che è deceduta. A effettuare i rilievi i carabinieri al lavoro per rintracciare l’aggressore tuttora in fuga. 

