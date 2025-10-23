Ultime News

23 Ott 2025 Ruba dei gratta e vinci a Soncino:
denunciata una 47enne bresciana
23 Ott 2025 Donne protagoniste, antidoto alla
violenza: presentazione all'Aselli
23 Ott 2025 “I gioielli sotto casa” a Calvisano
alla scoperta di Palazzo Lechi
23 Ott 2025 Cavalli Monteverdi Competition,
torna il concorso di canto barocco
23 Ott 2025 Asst Cremona, la Regione stanzia
1.2 milioni per nuove tecnologie
Video Pillole

Palermo, Ferrandelli “Nessun gesto può intimidirci, avanti”

PALERMO (ITALPRESS) – “Noi siamo a Borgo Nuovo, a fianco della cittadinanza, il comune di Palermo è presente, indietro non si torna. L’amministrazione comunale è intenzionata ad andare avanti nel percorso di legalità sull’assegnazione degli immobili secondo la lista delle emergenze abitative, e soprattutto nessun gesto di singoli violenti può intimidire un’istituzione che è determinata nell’andare avanti nel proprio lavoro”. Lo ha detto Fabrizio Ferrandelli, assessore all’Emergenza Abitativa del Comune di Palermo, in un video messaggio dopo l’esplosione di una bomba carta sotto la propria abitazione.

pc/mca1

(Fonte video: Fabrizio Ferrandelli)

