Paolini, non solo tennis: sarà tedofora alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026
(Adnkronos) – Jasmine Paolini tedofora a Milano Cortina 2026. Oggi, giovedì 23 ottobre, la tennista azzurra ha annunciato che trasporterà una delle fiamme olimpiche alle prossime Olimpiadi invernali, in programma in Italia dal 6 al 22 febbraio prossimo. Paolini ha comunicato il tutto con un post sul proprio profilo Instagram: “Sono orgogliosa di essere una delle tedofore alle prossime Olimpiadi di Milano Cortina 2026”.
Paolini, attualmente numero sei del mondo, è reduce dalla sconfitta nella semifinale del Wta di Ningbo per mano di Elena Rybakina, ma nonostante il ko ha potuto festeggiare la qualificazione alle prossime Wta Finals di Riad.
Fonte www.adnkronos.com
