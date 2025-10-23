Ultime News

23 Ott 2025 Lo minaccia e gli riga la macchina
Condomino a processo
23 Ott 2025 Mercatini tematici domenicali,
il Comune chiede più qualità
23 Ott 2025 "Scuola spazio di legalità"
Al Torriani Prefettura e Serd
23 Ott 2025 La truffa dei cardellini: pena
di un anno e tre mesi all'autore
23 Ott 2025 Po: “disco verde” per disponibilità
d’acqua in tutto il Distretto
Nazionali

Paolini, non solo tennis: sarà tedofora alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026

(Adnkronos) – Jasmine Paolini tedofora a Milano Cortina 2026. Oggi, giovedì 23 ottobre, la tennista azzurra ha annunciato che trasporterà una delle fiamme olimpiche alle prossime Olimpiadi invernali, in programma in Italia dal 6 al 22 febbraio prossimo. Paolini ha comunicato il tutto con un post sul proprio profilo Instagram: “Sono orgogliosa di essere una delle tedofore alle prossime Olimpiadi di Milano Cortina 2026”. 

Paolini, attualmente numero sei del mondo, è reduce dalla sconfitta nella semifinale del Wta di Ningbo per mano di Elena Rybakina, ma nonostante il ko ha potuto festeggiare la qualificazione alle prossime Wta Finals di Riad. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...