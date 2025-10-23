Ultime News

23 Ott 2025 Asst Cremona, la Regione stanzia
1.2 milioni per nuove tecnologie
23 Ott 2025 A Castelverde due giorni
dedicati a Ugo Tognazzi
23 Ott 2025 "Emozioni su carta",
la mostra a Soncino
23 Ott 2025 "Hannah Arendt: per amore
del mondo", incontro in biblioteca
23 Ott 2025 Dpi per lavori con esposizione
all'amianto, Ventura: "Sicurezza"
Video Pillole

Pianeta donna – Puntata del 23/10/2025

MILANO (ITALPRESS) – Nella ventisettesima puntata di Pianeta Donna, format dell’Italpress che ha come protagoniste le donne, Carola Salvato dialoga con Sharon Cittone, Founder & CEO of Edible Planet Ventures, e Andrea Carolina Striglio, biologa nutrizionista specializzata in Nutrizione Sportiva, laureata in Scienze Motorie.
Temi della puntata la longevità, la qualità dell’alimentazione, e l’importanza di una nutrizione corretta nello sport.

sat/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...