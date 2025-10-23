Ultime News

23 Ott 2025 Cremona celebra a Seoul patrimonio
immateriale Unesco della liuteria
23 Ott 2025 "Per paura del vicino non esco
più". Condannato stalker 80enne
23 Ott 2025 Il quartiere Giordano-Cadore
apre la "Biblioteca nove scaffali"
23 Ott 2025 Ibis Sacro: popolazione in aumento
nel cremonese e nel casalasco
23 Ott 2025 Un altro week end alla scoperta
del Festival della Mostarda
Nazionali

Piano Mattei, Lazzarelli (Confcommercio): “Significa formare persone nel luogo d’origine”

(Adnkronos) – Il mismatch tra domanda e offerta è il tallone d’Achille di settori come ristorazione e accoglienza. Su come intervenire a riguardo, prendendo spunto dal Piano Mattei, risponde Guido Lazzarelli, direttore centrale Politiche del Lavoro e Welfare di Confcommercio Imprese per l’Italia in occasione della seconda edizione del Global Welfare Summit, il principale appuntamento italiano dedicato all’evoluzione del welfare, dedicata alle ‘Eccellenze che ispirano’, organizzato a Villa Miani a Roma. “E’ un terreno – spiega – sicuramente da esplorare e porta con sé delle scommesse, delle aspettative, ma anche delle incognite. Il Piano Mattei significa formare le persone nel luogo di origine, ci sono dei progetti in Nord Africa che riguardano alcune figure molto ricercate dai nostri sistemi del terziario e del turismo, quelli che registrano la maggior parte dei numeri del mismatch”.  

“Stamattina – sottolinea Lazzarelli – abbiamo ascoltato chi ci raccontava come, in alcuni paesi del Nord Europa, l’equazione ‘aumento di immigrazione – risanamento dei conti previdenziali dei Paesi’ non è corretta. Quindi, dovremmo vedere come si traducono questi piani, rispetto ai quali anche Confcommercio sta partecipando, da qui a un tempo medio che sarà necessario di sperimentazione per vedere se effettivamente aiutano nella copertura del mismatch”. 

“Bisogna agire sugli istituti contrattuali che abbiamo attraverso la formazione continua; bisogna fare in modo che i nostri contratti diventino più attrattivi per i giovani”, conclude. 

