Ultime News

23 Ott 2025 Cremona celebra a Seoul patrimonio
immateriale Unesco della liuteria
23 Ott 2025 "Per paura del vicino non esco
più". Condannato stalker 80enne
23 Ott 2025 Il quartiere Giordano-Cadore
apre la "Biblioteca nove scaffali"
23 Ott 2025 Ibis Sacro: popolazione in aumento
nel cremonese e nel casalasco
23 Ott 2025 Un altro week end alla scoperta
del Festival della Mostarda
Nazionali

Rapid Vienna-Fiorentina 0-3, Pioli cala il tris con Dzeko e Gudmundsson

(Adnkronos) – La Fiorentina batte 3-0 il Rapid Vienna oggi, giovedì 23 ottobre, in un match della seconda giornata della ‘fase campionato’ di Conference League disputato all’Allianz Stadion della capitale austriaca. I gol dei viola portano la firma di Ndour al 9′, Dzeko al 48′ e Gudmundsson all’89’.  

La squadra di Pioli è in vetta alla classifica di Conference League a punteggio pieno con 6 punti, quella di Stoeger resta invece ferma a zero.  

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...