Serie B, Bedin “Continuità col passato, c’è unità d’intenti”

FERRARA (ITALPRESS) – “Da un punto di vista sportivo la Serie B è in continuità col passato, ci sono grandi sorprese, risultati sempre imprevedibili, praticamente la solita Serie B. Abbiamo avuto una crescita del 20% per quanto riguarda le presenze negli stadi, un mondo che conferma la sua crescita e il senso di appartenenza. Dal punto di vista politico c’è grande unità d’intenti, si lavora bene in assemblea e nel consiglio direttivo, direi che ci sono i presupposti per lavorare bene e per cercare di sviluppare la lega sotto tutti gli aspetti”. Lo ha dichiarato all’Italpress il presidente della Lega Serie B Paolo Bedin a margine del panel “Opportunità e problemi di calcio dilettantistici, le componenti federali a confronto” durante l’evento Quarto Tempo, a Ferrara.

pia/glb/gtr