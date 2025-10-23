Ultime News

23 Ott 2025 Lo minaccia e gli riga la macchina
Condomino a processo
23 Ott 2025 Mercatini tematici domenicali,
il Comune chiede più qualità
23 Ott 2025 "Scuola spazio di legalità"
Al Torriani Prefettura e Serd
23 Ott 2025 La truffa dei cardellini: pena
di un anno e tre mesi all'autore
23 Ott 2025 Po: “disco verde” per disponibilità
d’acqua in tutto il Distretto
Tg Economia – 23/10/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– La spesa pensionistica nel 2024 salita a 364 miliardi
– Aerospazio, l’Italia accelera: 45 progetti per 1,5 mld
– Turismo open air, estate da record
– Zes unica per il Mezzogiorno, positivi i primi risultati
