Video Pillole
Tg Economia – 23/10/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– La spesa pensionistica nel 2024 salita a 364 miliardi
– Aerospazio, l’Italia accelera: 45 progetti per 1,5 mld
– Turismo open air, estate da record
– Zes unica per il Mezzogiorno, positivi i primi risultati
sat/gsl
– La spesa pensionistica nel 2024 salita a 364 miliardi
– Aerospazio, l’Italia accelera: 45 progetti per 1,5 mld
– Turismo open air, estate da record
– Zes unica per il Mezzogiorno, positivi i primi risultati
sat/gsl
© Riproduzione riservata