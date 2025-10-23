Ultime News

Trump, show in conferenza stampa: “Tu zitto, sei senza speranza”

(Adnkronos) –
La conferenza stampa di Donald Trump diventa uno show. Il presidente degli Stati Uniti parla alla Casa Bianca, il tema è la sicurezza interna e la lotta ai trafficanti provenienti dal Venezuela. Trump è il mattatore dell’evento, a cui partecipano il segretario alla Guerra, Pete Hegseth, il procuratore generale Pam Bondi e il segretario alla Sicurezza interna, Kristi Noem. 

 

Lo ‘spettacolo’ di Trump comincia quando un giornalista, nel tentativo di porre una domanda, va in difficoltà: la voce vacilla, c’è qualche problema. “Sta bene?”, chiede Trump. “Lo stiamo perdendo. Qui abbiamo un ottimo soccorso medico”, dice il presidente, innescando le risate della platea. 

 

Il pezzo forte del presidente sono le stoccate ai giornalisti ‘poco graditi’, che alla Casa Bianca rappresentano network e giornali identificati come ‘fake news’. Un giornalista prova a inserirsi per porre una domanda, ma viene stroncato da Trump: “No, lui no. E’ senza speranza”. E giù risate. 

 

Arriva il turno di una giornalista in prima fila. “Sì, capelli rossi. Splendidi capelli rossi”, dice il presidente cedendo la parola alla cronista che ringrazia: “Lo dirò al mio parrucchiere, sarà felicissimo”.  

© Riproduzione riservata
