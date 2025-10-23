Sabato 25 e domenica 26 ottobre proseguono gli appuntamenti del Festival della Mostarda che animerà Cremona, Mantova, Pavia e i territori provinciali fino al 16 novembre.

Ecco alcune delle iniziative:

Sabato 25 ottobre

Villa Bottini La Limonaia, Monasterolo di Robecco d’Oglio, Via Cairoli 23

“Le quattro stagioni delle Dimore Storiche Cremonesi”

Visita guidata alle ore 15.00

Villa Bottini La Limonaia sorge su un terrazzo alluvionale del fiume Oglio, tipica residenza padronale cremonese conserva ambienti affrescati con ambientazioni marine e urbane ottocentesche; la villa è circondata da un vasto giardino all’inglese con padiglione limonaia.

Domenica 26 ottobre

Palazzo Calciati Crotti, Cremona, Via Palestro 1

Visite guidate alle ore 15.00 e 16.30

Apertura di Palazzo Calciati Crotti, dimora nobiliare sorta tra il 1763 e il 1766 su commissione del nobile Conte Cesare Crotti per celebrare l’importanza del casato cremonese. All’interno il monumentale scalone d’onore introduce gli appartamenti nobili, affrescati e decorati con magnificenza da artisti cremonesi del Settecento; un tripudio d’arredi antichi, opere d’arte, oggetti rari appartenuti ai casati Crotti e Calciati e tramandati per generazioni sino ai nostri giorni.

Castello Mina della Scala, Casteldidone, Via Eugenio Montale 6

Visite guidate alle ore 15.00 – 16.30

Storico maniero edificato alla fine del XVI secolo, situato al confine tra il territorio cremonese e quello mantovano, fu antica residenza estiva della nobile famiglia Schizzi. Il castello conserva ancora oggi fascino e suggestioni di un’altra epoca: il grande cortile d’onore, gli ambienti interni affrescati ed arredati con opere d’arrte, mobili, dipinti, porcellane e antichi cimeli di famiglia. È uno dei più significativi e rari esempi di antica residenza nobiliare, nel territorio cremonese, tuttora stabilmente abitata e conservata dai suoi proprietari, i Conti Persico Licer.

Per informazioni e prenotazioni di queste attività: Cremona Infopoint – Target Turismo (Piazza del Comune, 5). Contatti: Cell. 379 1165691 – E-mail: prenotazioni@targetturismo.com. https://shop.targetturismo.com

Inoltre, per tutta la durata del Festival della Mostarda, continuano le visite guidate a piedi tra i monumenti più importanti della città.

Ore 14.30 partenza da Cremona Infopoint. Un itinerario a piedi nelle vie del centro che ripercorre i secoli della storia Cremonese attraverso i principali monumenti della città: la Cattedrale e il suo interno definito la “Cappella Sistina della Val Padana”, il grande Battistero ottagonale (esterno), il torrazzo, torre campanaria in muratura più alta d’Europa (esterno) e il Palazzo Comunale (interno e festivi solo esterno). Il tour comprende anche la visita di un tratto di strada romana del I sec. a.C.

E’ inclusa la Welcome Card valida 1 anno con sconti in tutti i monumenti e musei, nei ristoranti, negozi e gastronomie. Costo: €10, gratuito per under 14.

Da non perdere anche le visite alla bottega del liutaio

Ore 16.15 – partenza da Cremona Infopoint. Visita la bottega di un liutaio e scopri il fascino della liuteria cremonese: verrà illustrata la costruzione del violino secondo il metodo classico cremonese ispirato ai modelli dei grandi maestri del passato, gli Amati, Guarneri e Antonio Stradivari. Nelle botteghe si scopriranno i segreti di questa antica arte, fatta di esperienza e di amore per l’arte della musica e della liuteria: il profumo delle vernici naturali, i legni esposti per la stagionatura, i grandi e piccoli attrezzi dell’artigiano i disegni e le “forme interne” peculiari della tradizione cremonese, gli accessori e il collaudo finale. Costo: €15 a persona, € 10,00 i ragazzi dai 6 ai 14 anni – gratuito fino a 6 anni

Il Festival della Mostarda 2025 conferma il suo ruolo di ambasciatore della tradizione culinaria lombarda, offrendo ai cittadini e ai visitatori l’occasione di scoprire, gustare e acquistare questa specialità, in dialogo con altre grandi specialità del territorio.

Oltre al ricco programma di iniziative sul territorio, il Festival della Mostarda si propone in versione digitale: ogni giorno, sul sito ufficiale e sui canali social della manifestazione sono disponibili ricette e spunti per esplorare tutte le diverse sfaccettature di questa eccellenza del territorio.

© Riproduzione riservata