23 Ott 2025 Un altro week end alla scoperta
del Festival della Mostarda
23 Ott 2025 Lo minaccia e gli riga la macchina
Condomino a processo
23 Ott 2025 Mercatini tematici domenicali,
il Comune chiede più qualità
23 Ott 2025 "Scuola spazio di legalità"
Al Torriani Prefettura e Serd
23 Ott 2025 La truffa dei cardellini: pena
di un anno e tre mesi all'autore
Welfare, Oliveti (Enpam e Adepp): “Assistenza e supporto ai professionisti”

(Adnkronos) – “Il welfare è una forma di erogazione di assistenza e di supporto ai professionisti che lavorano. Io rappresento la Cassa dei medici che è la più importante del pianeta Adepp con venti casse di previdenza. Ci interroghiamo sul welfare, il nostro primo obiettivo, oltre all’attività istituzionale che è quella di pagare pensioni e dare assistenza a chi ha bisogno”.  

Sono le dichiarazioni di Alberto Oliveti, presidente della Fondazione Enpam – Ente di previdenza dei medici e degli odontoiatri e dell’Adepp – Associazione degli enti di previdenza privati italiani, in occasione della seconda edizione del Global Welfare Summit, dedicato quest’anno alle ‘Eccellenze che ispirano’. “Cerchiamo di fare – spiega Oliveti – un welfare completo e integrato, quindi non solo un welfare dei bisogni, ma anche delle opportunità cercando di far cogliere le potenzialità in professioni che richiedono conoscenza e capacità di affrontare situazioni nuove in cambiamento”. 

“Pertanto, cerchiamo formazione, qualificazione professionale costante, supporto alla professione, alle famiglie e alla salute, in un insieme che possa contemperare coperture di tipo preventivo sulla qualità della vita, che si rispecchia sulla qualità del fare il professionista. Su questo cerchiamo di portare un miglioramento delle opportunità di qualificare la professione”, conclude. 

