Ultime News

24 Ott 2025 Troppe evasioni, va in carcere. E'
Indagato per stalking su otto donne
24 Ott 2025 All’Associazione La Città dell’Uomo
un mezzo per la mobilità garantita
24 Ott 2025 Il convegno SIOH Lombardia
fa tappa al Cr2 Sinapsi
24 Ott 2025 Lo sviluppo agroalimentare unisce
Cremona, Mantova, Lodi e Brescia
24 Ott 2025 Commemorati i fratelli Di Dio
"Resistenza non può essere divisiva"
Video Pillole

80 anni delle Nazioni Unite. alla Camera esposta la bandiera Onu

ROMA (ITALPRESS) – “L’80° anniversario dalla istituzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite invita a una riflessione sui valori e sugli obiettivi che ne animarono la fondazione: pace, diritto internazionale e cooperazione tra i popoli. In un mondo attraversato da guerre e tensioni, quegli ideali restano più che mai attuali. In questo contesto la riforma dell’ONU è fondamentale per adattare l’Organizzazione alle particolari necessità dell’oggi, così come è fondamentale rafforzare il ruolo dei Parlamenti, affinché possano contribuire in modo diretto alla costruzione di un ordine internazionale più giusto e rappresentativo”. Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana. Sulla facciata di Montecitorio esposta la bandiera dell’Onu.

sat/mca3
Fonte video: Camera dei Deputati

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...