Ambasciatrice Anp: “Studenti palestinesi saranno valore aggiunto per l’Italia”

(Adnkronos) – Gli studenti palestinesi diventeranno ”un valore aggiunto della comunità accademica italiana insieme ad altri studenti” e ”speriamo di vedere molti altri studenti qui, sono sicura che ci saranno”. Lo ha dichiarato l’ambasciatrice dell’Autorità nazionale palestinese in Italia, Mona Abuamara, a Ciampino per l’accoglienza degli studenti arrivati dalla Striscia di Gaza studiare in Italia grazie a un programma di borse di studio messe a disposizione dall’Ateneo di Tor Vergata per il progetto Iupals – Italian Universities for Palestinian Students, coordinato da Crui e condiviso con il Consolato Generale d’Italia a Gerusalemme.

”Ringrazio il ministro Tajani”, ha aggiunto l’ambasciatrice, ”abbiamo bisogno di aiutare specialmente quegli studenti e ragazzi che in due anni dopo l’aggressione non hanno potuto continuare a studiare nemmeno un giorno. Vogliamo che abbiano tutte le opportunità disponibili per studiare, lavorare e supportarli come farebbe qualsiasi altro studente al mondo”, ha detto Abuamara.