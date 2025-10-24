‘Belve’, Isabella Rossellini e Belen ospiti nella prima puntata. E Maria De Filippi ‘c’è’

(Adnkronos) –

Isabella Rossellini e Belen Rodriguez saranno tra le protagoniste della prima puntata della nuova edizione di ‘Belve’, che prende il via martedì 28 ottobre in prima serata su Rai2. La presenza delle due era già circolata nei giorni scorsi su Affari Italiani e Fanpage ma non era ancora noto in quale delle puntate della nuova edizione (che saranno sette, cinque tradizionali e due dello spin off ‘Belve Crime’) sarebbero state intervistate. Inoltre, a quanto apprende l’Adnkronos, ieri Maria De Filippi ha registrato il suo contributo che è ancora ‘top secret’. Le due conduttrici, amiche da tempo, avrebbero escogitato una trovata giocosa per coinvolgere Maria De Filippi nel format della Fagnani.

Nel frattempo, mentre Francesca Fagnani si appresta a tornare sullo sgabello con la sua agenda piena di domande taglienti per i suoi ospiti, un altro nome è stato spoilerato tra i protagonisti di questa edizione: secondo Fanpage la conduttrice intervisterà anche la discussa tiktoker partenopea Rita de Crescenzo. Ma ancora non è stata svelata la puntata in cui sarà ospite.