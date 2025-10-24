Ultime News

24 Ott 2025 Comune, Agenzia delle Entrate
e Guardia di Finanza contro evasione
24 Ott 2025 Violino Girolamo II Amati 1670,
prestito temporaneo al Mdv
24 Ott 2025 Cremona allo Specchio
Al via l’edizione 2025
24 Ott 2025 Alfieri del Lavoro, Stella Ferla
premiata al Quirinale
24 Ott 2025 Tentata rapina a studente alle
tramvie: identificato l'autore
Nazionali

Berrettini-De Minaur, l’azzurro in campo nei quarti di Vienna – Diretta

Matteo Berrettini di nuovo in campo a Vienna. Oggi, venerdì 24 ottobre, il tennista azzurro affronta l’australiano Alex De Minaur, numero sette del mondo – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale dell’Atp 500 austriaco. Berrettini, reduce da una stagione condizionata dagli infortuni che lo hanno costretto a saltare gli ultimi US Open, ha vinto all’esordio nel torneo battendo l’australiano Alexei Popyrin e si è ripetuto agli ottavi contro il britannico Cameron Norrie al termine di una partita-maratona vinta al terzo set. 

De Minaur invece ha battuto, nei due turni precedenti del torneo, due austriaci, Rodionov e Misolic. L’australiano è a caccia di punti pesanti per qualificarsi alle prossime Atp Finals, in programma dal 9 al 16 novembre a Torino. 

 

