Formazione, Temussi (Min.Lavoro): “Aumentare qualità e verificare soldi siano spesi bene”

(Adnkronos) – “La formazione continua è sempre più un’infrastruttura del sistema produttivo italiano. Dobbiamo regolare questo sistema e aumentare la qualità. Abbiamo infatti necessità che questa formazione sia spesa bene, euro per euro, spingendo su un livello qualitativo superiore verso la media europea”. Così, con Adnkronos/Labitalia, Massimo Temussi, direttore centrale politiche del lavoro ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a margine del suo intervento alla convention nazionale dei consulenti del lavoro a Napoli, in occasione del 60esimo anniversario del consiglio nazionale dei professionisti.  

Temussi ha ricordato come l’attività del ministero ha permesso che “oggi finalmente tutti i corsi di formazione sono mappati”. E Temussi ha ricordato anche l’impegno del ministero nell’individuare con precisione la quota dei Neet in Italia, e cioè dei giovani che non studiano e non lavorano.  

“Sapremo il numero in Italia ma teniamo conto che anche in Europa non esiste una certificazione del dato. Stiamo cercando di fare qualcosa di diverso attraverso l’integrazione delle piattaforme, visto che oggi con il digitale è possibile, e in perfetta interoperabilità con gli stakeholder sarà possibile avere un dato geo referenziato e perfetto su cui potere costruire una politica finalmente coerente”, conclude.  

