Ultime News

Nazionali

Guida turistica morta al Colosseo, carabinieri rintracciano i familiari

(Adnkronos) – I carabinieri del Comando Piazza Venezia, a seguito dell’intervento del 19 agosto all’interno del Colosseo, a causa del decesso di Giovanna Maria Giammarino, guida turistica di origini greche, sono riusciti, dopo accurate ricerche e grazie alla collaborazione delle autorità diplomatiche, a rintracciare il fratello della donna.  

A lui i militari hanno consegnato gli effetti personali della sorella, tra cui 10.000 euro trovati nella sua borsa il giorno della morte e ritenuti il ricavo del suo lavoro. Il fratello, giunto in Italia per il riconoscimento e il recupero degli effetti personali, ha espresso gratitudine ai carabinieri del Comando Piazza Venezia e all’Arma dei Carabinieri per la sensibilità e l’impegno dimostrati in un avvenimento tanto delicato. 

