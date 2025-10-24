Al via, nella zona compresa tra Isola Pescaroli e Solarolo Paganino, i lavori del progetto di “Rinaturazione dell’Area del Po”. Il comitato “Amici del Grande fiume” e il gruppo “Guardiani” del Po, coordinati da Paolo Panni, Eremita del Po, plaudono all’avvio di questi lavori nella speranza che, sull’una e sull’altra riva, le sponde del fiume siano sempre di più valorizzate e fatte conoscere per le loro eccellenze ambientali e possano costituire, sempre di più, un polmone verde a beneficio delle popolazioni rivierasche e di tutti coloro che frequentano gli ambienti fluviali.

Se da un lato c’è soddisfazione per l’avvio dei lavori, dall’altro il comitato e il gruppo esprimono “forte e netto dissenso verso impianti di dubbio gusto su tutte le paventate centrali nucleari contro le quali ci batteremo con ogni mezzo, ed esprimiamo il massimo sostegno verso qualsiasi iniziativa volta al rispetto e alla tutela dell’ambiente e del Creato”.

