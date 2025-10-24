Ultime News

24 Ott 2025 Tentata rapina a studente alle
tramvie: identificato l'autore
24 Ott 2025 Osteria Bar Sport nella guida Slow
Food, Lacchini: "Ora la chiocciola"
24 Ott 2025 Isola Pescaroli avviati lavori
di rinaturazione sponde
24 Ott 2025 Virgilio a CR1: "Basta umarell
Pensiamo ai grandi progetti"
24 Ott 2025 Fondo Suppini, aperte candidature:
700 euro per lo sport inclusivo
Ambiente

Isola Pescaroli avviati lavori
di rinaturazione sponde

Al via, nella zona compresa tra Isola Pescaroli e Solarolo Paganino, i lavori del progetto di “Rinaturazione dell’Area del Po”. Il comitato “Amici del Grande fiume” e il gruppo “Guardiani” del Po, coordinati da Paolo Panni, Eremita del Po, plaudono all’avvio di questi lavori nella speranza che, sull’una e sull’altra riva, le sponde del fiume siano sempre di più valorizzate e fatte conoscere per le loro eccellenze ambientali e possano costituire, sempre di più, un polmone verde a beneficio delle popolazioni rivierasche e di tutti coloro che frequentano gli ambienti fluviali.

Se da un lato c’è soddisfazione per l’avvio dei lavori, dall’altro il comitato e il gruppo esprimono “forte e netto dissenso verso impianti di dubbio gusto su tutte le paventate centrali nucleari contro le quali ci batteremo con ogni mezzo, ed esprimiamo il massimo sostegno verso qualsiasi iniziativa volta al rispetto e alla tutela dell’ambiente e del Creato”.

