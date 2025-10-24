MotoGp, in Malesia si corre gara Sprint: orario e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna in pista la MotoGp. Il Motomondiale riparte sabato 25 ottobre con la gara Sprint del Gran Premio della Malesia – in diretta tv e streaming. Si riparte dal trionfo, a sorpresa, dell’Aprilia di Raul Fernandez in Australia, seguito da VR46 di Fabio Di Giannantonio e dall’altra Aprilia di Marco Bezzecchi, protagonista di un finale di stagione in crescendo.

Ancora in difficoltà invece Pecco Bagnaia, caduto con la sua Ducati. Stagione finita invece per il compagno di scuderia Marc Marquez per infortunio, già laureatosi campione del mondo.

La gara Sprint del Gran Premio della Malesia di MotoGp è in programma sabato 25 ottobre alle ore 9. La gara corta si potrà seguire in diretta televisiva sui canali SkySport, ma anche in chiaro su TV8 e in streaming sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di TV8.