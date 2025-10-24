Ultime News

24 Ott 2025 Truffato e preso in giro. "Non
ritiro la querela neanche morto"
24 Ott 2025 In via Solferino già arrivati
i primi addobbi di Natale
24 Ott 2025 Borghi in tribunale. "Diffamato, la
mia vita professionale immacolata"
24 Ott 2025 Indagato per stalking su 8 donne
viola i domiciliari: va in carcere
24 Ott 2025 All’Associazione La Città dell’Uomo
un mezzo per la mobilità garantita
Nazionali

MotoGp, in Malesia si corre gara Sprint: orario e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna in pista la MotoGp. Il Motomondiale riparte sabato 25 ottobre con la gara Sprint del Gran Premio della Malesia – in diretta tv e streaming. Si riparte dal trionfo, a sorpresa, dell’Aprilia di Raul Fernandez in Australia, seguito da VR46 di Fabio Di Giannantonio e dall’altra Aprilia di Marco Bezzecchi, protagonista di un finale di stagione in crescendo.  

Ancora in difficoltà invece Pecco Bagnaia, caduto con la sua Ducati. Stagione finita invece per il compagno di scuderia Marc Marquez per infortunio, già laureatosi campione del mondo. 

 

La gara Sprint del Gran Premio della Malesia di MotoGp è in programma sabato 25 ottobre alle ore 9. La gara corta si potrà seguire in diretta televisiva sui canali SkySport, ma anche in chiaro su TV8 e in streaming sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di TV8. 

 

