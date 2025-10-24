Ultime News

24 Ott 2025 Comune, Agenzia delle Entrate
e Guardia di Finanza contro evasione
24 Ott 2025 Violino Girolamo II Amati 1670,
prestito temporaneo al Mdv
24 Ott 2025 Cremona allo Specchio
Al via l’edizione 2025
24 Ott 2025 Alfieri del Lavoro, Stella Ferla
premiata al Quirinale
24 Ott 2025 Tentata rapina a studente alle
tramvie: identificato l'autore
Nazionali

Musetti-Moutet: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti torna in campo a Vienna. Il tennista azzurro gioca oggi, venerdì 24 ottobre, contro il francese Corentin Moutet, numero 36 del mondo, – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale dell’Atp 500 austriaco. Musetti nei turni precedenti del torneo ha battuto il serbo Medjedovic all’esordio e l’argentino Etcheverry agli ottavi, superato nella tarda serata di ieri in due set con il punteggio di 6-3, 6-4. Moutet invece ha battuto il bosniaco Dzumhur e il russo Medvedev. 

 

La sfida tra Musetti e Moutet è in programma oggi, venerdì 24 ottobre, non prima delle ore 20.15. I due tennisti si sono affrontati in un solo precedente, negli ottavi dell’ultimo Atp di Buenos Aires, dove l’azzurro si è imposto in due set. 

  

Musetti-Moutet sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

  

