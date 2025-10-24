Ultime News

24 Ott 2025 Comune, Agenzia delle Entrate
e Guardia di Finanza contro evasione
24 Ott 2025 Violino Girolamo II Amati 1670,
prestito temporaneo al Mdv
24 Ott 2025 Cremona allo Specchio
Al via l’edizione 2025
24 Ott 2025 Alfieri del Lavoro, Stella Ferla
premiata al Quirinale
24 Ott 2025 Tentata rapina a studente alle
tramvie: identificato l'autore
Nazionali

Napoli, cade da 7 metri in un cantiere: morto titolare di una ditta

(Adnkronos) – Nuova tragedia sul lavoro in provincia di Napoli: uomo di 68 anni cade in un cantiere e muore. Questa mattina i carabinieri della stazione di San Vitaliano e del radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti in un distributore di carburante di San Vitaliano, che si trova angolo tra via Ponte delle Tavole e via Moggia, dove si è verificato l’ennesimo incidente mortale sul lavoro.  

Il titolare di una ditta, durante un sopralluogo in un cantiere attivo nell’area di un distributore di carburante, è precipitato da oltre sette metri. Il 68enne è morto sul colpo. Indagini in corso per chiarire dinamica. 

