Ultime News

24 Ott 2025 All’Associazione La Città dell’Uomo
un mezzo per la mobilità garantita
24 Ott 2025 Il convegno SIOH Lombardia
fa tappa al Cr2 Sinapsi
24 Ott 2025 Lo sviluppo agroalimentare unisce
Cremona, Mantova, Lodi e Brescia
24 Ott 2025 Commemorati i fratelli Di Dio
"Resistenza non può essere divisiva"
24 Ott 2025 Ance e la sicurezza nei cantieri:
"Una sfida costante"
Video Pillole

Nasce Registro dei crediti di carbonio, più valore ai boschi italiani

ROMA (ITALPRESS) – Un nuovo passo avanti per la tutela dell’ambiente e la valorizzazione del patrimonio forestale italiano. Con la firma congiunta dei ministri dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, e dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, diventa operativo il Registro nazionale dei crediti di carbonio volontari, uno strumento che punta a rendere più sostenibile la gestione dei boschi e a contrastare il cosiddetto greenwashing. In Italia ci sono oltre 10 milioni di ettari di aree boschive, e da oggi potranno trarre beneficio dai progetti delle imprese che scelgono di investire in iniziative ambientali concrete: azioni capaci di migliorare lo stato dei boschi e, allo stesso tempo, compensare le proprie emissioni di CO₂.
I crediti di carbonio sono veri e propri certificati ambientali, rilasciati solo dopo una verifica indipendente da parte di enti terzi accreditati – come avviene per le DOP o per il biologico – e corrispondono alla quantità di anidride carbonica che un progetto forestale riesce a immagazzinare nel tempo. Ogni progetto dovrà avere una durata minima di vent’anni, garantendo quindi interventi di lungo periodo, non solo di conservazione ma anche di gestione attiva del bosco: riforestazione, manutenzione, tutela della biodiversità e prevenzione degli incendi. Il credito potrà poi essere ceduto a terzi dopo cinque anni, generando così valore economico per i proprietari e i gestori forestali, ma anche per le comunità locali, che potranno contare su nuove risorse per la cura del territorio. “È un passo avanti per curare l’ambiente con i fatti e non con gli slogan” – ha dichiarato il ministro Lollobrigida – “un modo per dare nuova linfa ai nostri boschi e rafforzare il legame tra pubblico e privato nella transizione ecologica”.
mgg/gtr/col

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...