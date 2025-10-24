Ultime News

24 Ott 2025 Tentata rapina a studente alle
tramvie: identificato l'autore
24 Ott 2025 Osteria Bar Sport nella guida Slow
Food, Lacchini: "Ora la chiocciola"
24 Ott 2025 Isola Pescaroli avviati lavori
di rinaturazione sponde
24 Ott 2025 Virgilio a CR1: "Basta umarell
Pensiamo ai grandi progetti"
24 Ott 2025 Fondo Suppini, aperte candidature:
700 euro per lo sport inclusivo
“NauticinBlu”, riparte il progetto di conservazione marina di Marevivo

ROMA (ITALPRESS) – La salute del mare è in pericolo e ogni azione rivolta alla sua tutela rappresenta un passo decisivo per evitare il punto di non ritorno. In occasione della Giornata Internazionale dell’Azione per il Clima, con il supporto della MSC Foundation e il sostegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondazione Marevivo lancia la nona edizione di “NauticinBlu”, un progetto di conservazione marina rivolto a studenti e studentesse degli istituti nautici italiani e stranieri.
