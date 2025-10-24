“NauticinBlu”, riparte il progetto di conservazione marina di Marevivo





ROMA (ITALPRESS) – La salute del mare è in pericolo e ogni azione rivolta alla sua tutela rappresenta un passo decisivo per evitare il punto di non ritorno. In occasione della Giornata Internazionale dell’Azione per il Clima, con il supporto della MSC Foundation e il sostegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondazione Marevivo lancia la nona edizione di “NauticinBlu”, un progetto di conservazione marina rivolto a studenti e studentesse degli istituti nautici italiani e stranieri.

mec/mgg/azn

© Riproduzione riservata