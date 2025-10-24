Ultime News

24 Ott 2025 Troppe evasioni, va in carcere. E'
Indagato per stalking su otto donne
24 Ott 2025 All’Associazione La Città dell’Uomo
un mezzo per la mobilità garantita
24 Ott 2025 Il convegno SIOH Lombardia
fa tappa al Cr2 Sinapsi
24 Ott 2025 Lo sviluppo agroalimentare unisce
Cremona, Mantova, Lodi e Brescia
24 Ott 2025 Commemorati i fratelli Di Dio
"Resistenza non può essere divisiva"
Nazionali

Nicastro (Sviluppo Lavoro Italia): “Con ‘C’è posto per te’ servizi e opportunità”

(Adnkronos) – “Con ‘C’è posto per te’ siamo partiti dalle indicazioni del ministro Calderone e abbiamo voluto portare sevizi e opportunità di lavoro alle persone. Abbiamo fatto finora 9 tappe, gireremo tutta Italia ma con particolare attenzione al Sud e alle aree interne del nostro Paese. Ci rivolgiamo a tutti i target che hanno più bisogno in questo momento come i giovani e le donne, con l’orientamento alle competenze, alle competenze trasversali”. Lo ha detto Paola Nicastro, presidente di Sviluppo Lavoro Italia, intervenendo alla convention nazionale dei consulenti del lavoro a Napoli.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...