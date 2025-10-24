Ultime News

24 Ott 2025 Ance e la sicurezza nei cantieri:
"Una sfida costante"
24 Ott 2025 La cremonese Matilde Bonetta
moderatrice alla FAO
24 Ott 2025 "The Rocky Horror Picture Show"
torna al cinema Filo di Cremona
24 Ott 2025 Sabato 25 al via la 30ª edizione
del Salone dello studente
24 Ott 2025 "Racconti di Libertà", viaggio
alla riscoperta della Costituzione
Video Pillole

Nissan Leaf, oltre 600 chilometri in elettrico

ROMA (ITALPRESS) – È tornata la Nissan Leaf, l’elettrica che nel 2010 aprì la strada alla mobilità a zero emissioni. Oggi arriva la terza generazione, più elegante, più efficiente e con un’autonomia record di 622 chilometri. Linee pulite, maniglie a filo e fanali posteriori 3D per un design aerodinamico da coupé, con un coefficiente di resistenza di appena 0,25. Dentro, spazio e tecnologia: due display da 14 pollici, materiali di qualità, comodi sedili e un bagagliaio da 437 litri. Il nuovo motore elettrico da 160 kW offre accelerazioni pronte e silenziose, con la possibilità di ricaricare fino a 420 chilometri in 30 minuti grazie alla potenza di 150 kW. Su strada, la Leaf mostra equilibrio e comfort: sospensioni evolute, sterzo preciso e una guida fluida con la funzione e-Pedal Step, che consente di accelerare e rallentare con un solo pedale. Tecnologia e domotica fanno il resto: Google integrato, comandi vocali intelligenti, app NissanConnect per controllare da remoto ricarica e climatizzatore, e funzione Vehicle-to-Load, per alimentare dispositivi esterni. Prodotta in Inghilterra con energia rinnovabile, la nuova Nissan Leaf segna un altro passo avanti verso una mobilità elettrica più intelligente e sostenibile. In concessionaria dalla prossima primavera.

tvi/gtr/col

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...