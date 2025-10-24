Ultime News

24 Ott 2025 Ance e la sicurezza nei cantieri:
"Una sfida costante"
24 Ott 2025 La cremonese Matilde Bonetta
moderatrice alla FAO
24 Ott 2025 "The Rocky Horror Picture Show"
torna al cinema Filo di Cremona
24 Ott 2025 Sabato 25 al via la 30ª edizione
del Salone dello studente
24 Ott 2025 "Racconti di Libertà", viaggio
alla riscoperta della Costituzione
Nazionali

Onu, Vigne (Anvcg): “80mo anniversario serva a rinnovare impegno comune”

(Adnkronos) – “Noi vittime civili di guerra, con le nostre cecità, invalidità e mutilazioni, portiamo nel nostro dna la consapevolezza delle sofferenze che i conflitti armati provocano ai civili coinvolti”, afferma in una nota Michele Vigne, presidente nazionale dell’Anvcg e vittima civile di guerra. “L’80° anniversario della fondazione delle Nazioni Unite è per noi un momento per rinnovare l’impegno comune: costruire un mondo in cui il principio di umanità, sancito dal diritto Internazionale Umanitario, non sia un’eccezione ma la regola. Per mantenere la pace e la sicurezza internazionale, chiediamo agli Stati membri dell’Onu di rispettare senza eccezioni le convenzioni internazionali. Appare inoltre necessario riformare il Consiglio di Sicurezza, affinché non sia ostaggio dei veti incrociati e torni ad essere un consesso che garantisca ai civili la giusta protezione”, conclude Vigne.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...