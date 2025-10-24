Ultime News

24 Ott 2025 Truffato e preso in giro. "Non
ritiro la querela neanche morto"
24 Ott 2025 In via Solferino già arrivati
i primi addobbi di Natale
24 Ott 2025 Borghi in tribunale. "Diffamato, la
mia vita professionale immacolata"
24 Ott 2025 Indagato per stalking su 8 donne
viola i domiciliari: va in carcere
24 Ott 2025 All’Associazione La Città dell’Uomo
un mezzo per la mobilità garantita
Nazionali

Roma, investita dal treno a Colle Mattia: morta 52enne americana

(Adnkronos) – Una donna di 52 anni, di origine americana, è stata travolta e uccisa dal treno Roma-Ciampino all’altezza della stazione Colle Mattia, tra Colonna e Monte Porzio Catone. È successo intorno alle 14.30. Sul posto, impegnati nelle indagini, gli agenti della Polfer. Testimoni avrebbero visto la donna inciampare. Saranno le telecamere di videosorveglianza a chiarire la dinamica di quello che potrebbe essere un incidente. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...