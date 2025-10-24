Ultime News

Video Pillole

Salvini visita la mostra “Evolutio” di Webuild all’Ara Pacis di Roma

ROMA (ITALPRESS) – Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha visitato “Evolutio”, la mostra ideata da Webuild e ospitata al Museo dell’Ara Pacis. Ad accoglierlo, l’Amministratore Delegato del Gruppo Webuild, Pietro Salini. Presente anche Pietro Ciucci, AD di Stretto di Messina. La mostra, che sarà aperta al pubblico fino al 9 novembre, si snoda attraverso più aree tematiche dedicate a energia, acqua, trasporti, edilizia urbana e tecniche costruttive.
