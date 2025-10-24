Salvini visita la mostra “Evolutio” di Webuild all’Ara Pacis di Roma





ROMA (ITALPRESS) – Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha visitato “Evolutio”, la mostra ideata da Webuild e ospitata al Museo dell’Ara Pacis. Ad accoglierlo, l’Amministratore Delegato del Gruppo Webuild, Pietro Salini. Presente anche Pietro Ciucci, AD di Stretto di Messina. La mostra, che sarà aperta al pubblico fino al 9 novembre, si snoda attraverso più aree tematiche dedicate a energia, acqua, trasporti, edilizia urbana e tecniche costruttive.

