Ultime News

24 Ott 2025 Troppe evasioni, va in carcere. E'
Indagato per stalking su otto donne
24 Ott 2025 All’Associazione La Città dell’Uomo
un mezzo per la mobilità garantita
24 Ott 2025 Il convegno SIOH Lombardia
fa tappa al Cr2 Sinapsi
24 Ott 2025 Lo sviluppo agroalimentare unisce
Cremona, Mantova, Lodi e Brescia
24 Ott 2025 Commemorati i fratelli Di Dio
"Resistenza non può essere divisiva"
Nazionali

Sinner-Bublik, l’azzurro in campo nei quarti di Vienna – Diretta

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo a Vienna. Il tennista azzurro sfida oggi, venerdì 24 ottobre, il kazako Alexander Bublik, numero 16 del mondo, – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale dell’Atp 500 austriaco. Sinner, nei turni precedenti del torneo, ha superato il tedesco Daniel Altmaier all’esordio e poi Flavio Cobolli nel derby azzurro degli ottavi. Bublik invece ha eliminato il cileno Tabilo e l’argentino Cerundolo. 

 

In caso di vittoria Sinner sfiderebbe in semifinale Alex De Minaur, che ha battuto Matteo Berrettini in due set con il punteggio di 6-1, 7-6 (4). 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...