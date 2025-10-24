Stefano De Martino ‘canta’ Emma ad Affari Tuoi: la reazione della cantante

(Adnkronos) –

Stefano De Martino torna a sorprendere. Nel corso della puntata di Affari Tuoi andata in onda, giovedì 23 ottobre, il conduttore ha intonato ‘Brutta storia’, il nuovo singolo di Emma Marrone, sua ex fidanzata.

Il gesto non è passato inosservato, soprattutto agli occhi dei fan della ex coppia, che continuano a sperare in un ritorno di fiamma, nonostante siano passati diversi anni dalla fine della loro relazione (nel 2012, a causa del tradimento di lui con la showgirl Belen Rodriguez).

De Martino ed Emma, tuttavia, hanno sempre ribadito di essere legati da un rapporto di affetto e stima reciproca. Lo hanno dimostrato anche in occasione dell’ultima puntata di ‘Stasera tutto è possibile’ il varietà di Rai 2 condotto dallo stesso De Martino, dove la cantante salentina era ospite speciale. La complicità tra i due è apparsa evidente, ma ciò che rimane oggi sembra essere soltanto una solida amicizia.

Intanto sui social il video di Affari Tuoi è diventato virale e molti utenti hanno unito la performance di Stefano a quella originale di Emma, sovrapponendoli in un unico video, creando così un finto ‘duetto’ che ha conquistato i fan della ex coppia e della stessa cantante salentina, che ha reagito con ironia commentando con alcune emoticon sorridenti.